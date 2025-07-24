ABD, Ukrayna-Rusya Ateşkesine Destek Veriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ve Rusya arasında tam ve koşulsuz ateşkes çağrılarını desteklediğini açıkladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen müzakerelerde esir takası konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Ukrayna ve Rusya arasında "tam ve koşulsuz ateşkes çağrılarının devam etmesini" desteklediklerini belirtti.

Pigott, başkent Washington'da düzenlenen günlük basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleşen üçüncü tur barış müzakerelerini değerlendirdi.

Ukrayna ve Rusya arasında, İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerle ilgili ABD'nin görüşü sorulan Pigott, "Ukrayna'nın, sivil ve kritik altyapılara yönelik tüm saldırıların tamamen durdurulması da dahil tam ve koşulsuz ateşkes çağrılarını sürdürüyoruz." dedi.

Pigott, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelerde iki ülke arasında mutabık kalınan esir takasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Ayrıca, Rusya ve Ukrayna'nın, özellikle ağır hasta ve yaralılar olmak üzere, daha fazla tutuklu değişimi konusunda anlaşmaya vardığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz."

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da dün Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler düzenlenmişti.

Rusya'nın müzakerelerde, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiği görüşmede, en az 1200 esir askerin karşılıklı takası ve cenaze değişiminin yapılması konusunda uzlaşıya varılmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

10 numaralı formanın Arda'ya neden verilmediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.