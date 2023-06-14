ABD: Ukrayna'nın, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla entegre olma hedeflerini destekliyoruz

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith, Rusya'nın, NATO'nun açık kapı politikasında söz ve veto hakkına sahip olmadığını belirterek, " Ukrayna'nın, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla entegre olma hedeflerini destekliyoruz." dedi.

Smith, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde, basın mensuplarının sorularını çevrim içi yanıtladı.

Büyükelçi Smith, ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesinde, NATO ve ABD'nin, sürecin sonuna kadar Ukrayna'yı destekleyeceğinin bir kez daha altının çizildiğini belirtti.

Smith, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yarın Ukrayna Savunma Temas Grubuyla ve NATO-Ukrayna Komisyonuyla toplantı yapacağını aktararak, toplantının gündem maddelerinden birinin Ukrayna'nın "karşı atağı" olacağını ve müttefiklerin Ukrayna'ya en iyi yardımı nasıl sağlayacağının da tartışılacağını söyledi.

"Rusya, NATO'nun açık kapı politikasında söz sahibi değil"

Ukrayna'nın Rusya'ya "karşı saldırısına" ilişkin soru üzerine Smith, Ukrayna'nın askeri operasyonları hakkında değerlendirme yapmasının uygun olmayacağını ve Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'tan bu konuda bilgi almak istediklerini dile getirdi.

Smith, Ukrayna'nın NATO üyeliği ve geleceği konusunda, "ABD dahil olmak üzere tüm müttefikler, (Volodimir) Zelenskiy'i zirvede ağırlamak için heyecanlı ve hemfikir. Şu anda fiili destek paketi üzerinde çalışıyoruz. Sadece (Ukrayna'nın) toprak bütünlüğünü savunma çabalarını desteklemeyi içeren bir fiili destek değil, daha uzun vadeli sorunlara ve modernleşmeye odaklanan bir destek. Standardizasyon ve müşterek çalışma gibi meseleleri de ele alacaklar. Sadece şu an önceliğimiz olan gereklilikler hakkında değil, gelecekte ne tür güçlere sahip olacakları hakkında düşüneceğiz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile siyasi ilişkileri güçlendirecek yeni emtialar sağlanabileceğini aktaran Smith, "Müttefiklerin birlik olduğunu düşünüyorum. Zelenskiy'e yeni emtia paketi sağlamak istiyorum. Konumumuz net. Rusya, NATO'nun açık kapı politikasında söz ve veto hakkına sahip değil. Ukrayna'nın, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla entegre olma hedeflerini destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Smith, ittifak üyelerinin "Ukrayna'nın NATO üyeliğine yönelik" yaklaşımı hakkındaki soruya, Ukrayna'nın üyelik hedefleri konusunda tüm üyelerin ortak bir yaklaşımının olmadığına işaret ederek, bir veya iki ülkenin yaklaşımının olumsuz olduğunu aktardı.

Büyükelçi Smith, üye devletlerin bu konuyu görüştüğünü ve Ukrayna'nın üyelik hedefinin tanımlanması konusunda seçenekleri değerlendirdiğini kaydetti.

"ABD Kongresi, İsveç'in NATO üyeliği konusunda istekli"

Smith, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin geçen yıl boyunca bir araya gelerek terörizmle mücadele başta olmak üzere pek çok konuda NATO'dan ayrı şekilde görüşmelerinin çok önemli ve faydalı olduğunu vurguladı.

İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin gündeme getirdiği meseleler üzerinde çalıştığını dile getiren Smith, 3 ülkenin bugün tekrar toplanmasından da memnuniyet duyduklarını ve şimdiye kadar neler yapıldığının gözden geçirilmesi için bunun iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Smith, İsveç'in 1 Haziran'da yürürlüğe giren terörizmle mücadele yasası hakkında konuşacağını aktararak, "Biden yönetiminin, F-16 meselesi dahil olmak üzere Türkiye'nin ordusunu modernize etme girişimlerini desteklediğini duymuş olmalısınız. Ancak aynı zamanda (ABD) Kongre'deki dostlarımızın İsveç'in üyeliğinin onaylanması konusundaki endişelerini de duydunuz. Kongre üyeleri, Biden yönetiminden ayrı olarak İsveç'in NATO üyesi olmasını görme konusunda çok istekli." görüşünü paylaştı.

ABD'nin, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'ı tüm gerekli belgeleri onaylaması için teşvik etmeye devam edeceğine dikkati çeken Smith, bunun gerçekleşmesinin ardından diğer adımlara geçeceklerini anlattı.

Smith, Üçlü Muhtıra'da belirtilen konuların hepsinin İsveç ve Finlandiya tarafından ciddi şekilde değerlendirildiğini vurgulayarak, "Ne olacağını öngörmek imkansız, ancak İsveç'in özellikle geçen yıl yaptıkları bizi umutlandırıyor. Bu nedenle sürecin bir noktada, yakın zamanda sonuçlanacağını düşünüyoruz. Umuyoruz ki, beklentimiz bunun (İsveç'in üyelik sürecinin) Vilnius'a yetişebilmesi yönünde." diye konuştu.

"Kosova'da diyalog devam etmeli"

NATO müttefiklerinin, Kosova'da yaşananları büyük bir ilgi ve endişeyle takip ettiğini aktaran Smith, üye devletlerin ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, tüm taraflara gerginliği düşürme çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Smith, ABD'nin, diğer müttefikler gibi, başta Macaristan ve İtalya olmak üzere NATO birliklerine karşı uygulanan şiddeti kınadığını anımsatarak, saldırılardan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliğinin (AB) başlattığı diyaloğun devam etmesinin tek yol olduğunu kaydeden Smith, AB ve NATO'nun birlikte çalışacaklarını, NATO olarak bölgeye odaklandıklarını ve diyaloğu devam ettireceklerini ifade etti.

NATO'nun bölgesel savunma planlaması

NATO'nun bölgesel savunma planlarına ilişkin Smith, zirvede bu konunun da değerlendirileceğini, bu konunun yalnızca planlama açısından değil, komuta merkezi açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Smith, bunun yapısal gereklilikleri olduğuna değinerek, bölgesel planların, kapasite artırma, savunma planlama gibi konuları gelecekte şekillendireceğini dile getirdi.

Birden fazla alanın ortaya çıkacağını kaydeden Smith, "NATO'nun topraklarının her bir karesinin korunması için gerçekten planımız olduğundan emin olacağız. Bu, ittifakın üyelerine de bölgesel planlardaki kapasiteleri ve ne kadar kuvveti hazırda bulunduracaklarına dair netlik kazandıracak." dedi.

"Şu an nükleer silah tehdidi yok"

Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana nükleer savaş tehdidini çok ciddiye aldıklarının altını çizen Smith, ABD'nin, taktik nükleer silah kullanmanın riskleri ve sonuçları konusunda Rusya'yı doğrudan uyardığını anımsattı.

Julianne Smith, bunu çok yakından takip ettiklerini ve nükleer silahlar konusunda yakın bir risk belirtisi görmediklerini ifade ederek, Belarus'taki yeni gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve şu anda stratejik konumlarını değiştirmek için bir nedenin olmadığını söyledi.

"Gelecekte NATO-Ukrayna Komisyonu, Konseye dönüşebilir"

Smith, NATO-Ukrayna Komisyonu'na ilişkin, "Ukraynalıların şu anda NATO-Ukrayna Komisyonunun parçası olması, Ukrayna'nın '31+1' olarak tanıdığımız masada bizimle olmasını sağlıyor. Bu da müttefiklerin, ortağımız Ukrayna'yla onlara olan desteğimizi, üyeliğe yönelik süreci, amaçları ve reformları konuşabilmesini sağlıyor." sözlerini sarf etti.

Büyükelçi Smith, konsey ve komisyonun farkına değinerek, komisyonun konseye dönüşmesi halinde "31+1"in 32 olacağını ve orada müşterek güvenlik sorunları hakkında konuşulabileceğini kaydetti.

Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde NATO'nun Ukrayna'yla siyasi ilişkisinin güçleneceğine işaret eden Smith, NATO'nun böyle bir formatta bir araya gelmekten memnun olacağını ve Ukrayna'daki dostların da komisyonun konseye dönüşmesi halinde daha fazla fayda görebileceğini belirtti.