Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD, Ukrayna'nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor

Güncel Haberler

ABD, Ukrayna'nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor

ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı soykırım davasına katılmak istiyor.

ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı soykırım davasına katılmak istiyor.

Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) yapılan yazılı açıklamada, Litvanya, Letonya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Almanya'nın ardından ABD'nin de Ukrayna ile Rusya arasındaki soykırım davasına katılma talebinde bulunduğu belirtildi.

ABD'nin, tarihi boyunca soykırımın önlenmesine yönelik gösterdiği çabalar kapsamında mevcut davaya katılma talebinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin, "Soykırım sözleşmesinin doğru şekilde yorumlanması, uygulanması ve icrasında tüm taraf ülkelerin ciddi menfaati bulunmaktadır." şeklindeki ifadeleri aktarıldı.

ICJ, Ukrayna ve Rusya'dan, ABD'nin davaya katılma talebine ilişkin yazılı beyanda bulunmalarını istedi.

ICJ, 16 Mart 2022 tarihli tedbir kararında Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmasını istemişti.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title