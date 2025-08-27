ABD, Ukrayna ile Barış Görüşmeleri İçin New York'ta Toplanacak

WASHINGTON, 27 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna çatışmasının son erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde bu hafta New York'ta Ukrayna temsilcileriyle görüşeceğini söyledi.

Witkoff, salı günü Fox News'e verdiği röportajda, "Bu hafta Ukraynalılarla bir araya geleceğim. Dolayısıyla bu hafta toplantı için New York'ta olacağım" dedi.

ABD'li ve Rus yetkililerin düzenli temas halinde olduklarını belirten Witkoff, "Bu yılın sonuna kadar, hatta belki de çok daha önce, barış anlaşmasına varabilmek için gerekli koşulları yaratabilmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'nın, Rusya'nın barış önerisini değerlendirdiğini kaydeden Witkoff, Moskova'nın da ihtilafı çözüme kavuşturmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Ukrayna çatışmasının, toprak anlaşmazlıklarından daha karmaşık olduğununa dikkat çeken Witkoff, nihai kararları Washington'ın değil, Kiev'in vereceğini ifade etti.