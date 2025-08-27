ABD, Ukrayna ile Barış Görüşmeleri İçin New York'ta Toplanacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesi için bu hafta New York'ta Ukrayna temsilcileriyle görüşeceğini açıkladı. Witkoff, barış anlaşması için gerekli koşulların yaratılmasını umduğunu belirtti.

WASHINGTON, 27 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna çatışmasının son erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde bu hafta New York'ta Ukrayna temsilcileriyle görüşeceğini söyledi.

Witkoff, salı günü Fox News'e verdiği röportajda, "Bu hafta Ukraynalılarla bir araya geleceğim. Dolayısıyla bu hafta toplantı için New York'ta olacağım" dedi.

ABD'li ve Rus yetkililerin düzenli temas halinde olduklarını belirten Witkoff, "Bu yılın sonuna kadar, hatta belki de çok daha önce, barış anlaşmasına varabilmek için gerekli koşulları yaratabilmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'nın, Rusya'nın barış önerisini değerlendirdiğini kaydeden Witkoff, Moskova'nın da ihtilafı çözüme kavuşturmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Ukrayna çatışmasının, toprak anlaşmazlıklarından daha karmaşık olduğununa dikkat çeken Witkoff, nihai kararları Washington'ın değil, Kiev'in vereceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İki takım tarih yazdı! Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan para kazandı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan para kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanlı pusu! Kurşunlara rağmen 600 metre sürdü, direğe çarptı

Kanlı pusu! Kurşunlara rağmen 600 metre sürdü, kurtarılamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.