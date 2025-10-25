ABD, Uçak Gemisi ile Latin Amerika'ya Askeri Görev Gönderdi

WASHINGTON, 25 Ekim (Xinhua) -- Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD ordusunun Gerald R. Ford Uçak Gemisi Saldırı Grubu ve gemiye bağlı hava filosunu ABD Güney Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesine gönderdiğini duyurdu.

ABD Güney Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesi, Meksika'nın güneyinden itibaren Latin Amerika topraklarını, Orta ve Güney Amerika'ya komşu suları ve Karayip Denizi'ni kapsıyor.

Parnell cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada konuşlandırmanın, Başkan Trump'ın ulusal güvenliği savunmak amacıyla uluslararası suç örgütlerini çökertme ve uyuşturucu terörizmiyle mücadele talimatını desteklemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Sözcü, "Bu kuvvetler, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek ve uluslararası suç örgütlerini zayıflatıp ortadan kaldırmak için mevcut kapasiteyi geliştirecek ve artıracaktır" dedi.

Yerel analistler, bu hamleyi Trump yönetiminin kartel karşıtı kampanyasını genişletme niyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Analistlere göre bu durum, uluslararası sularda küçük gemileri hedef almaktan, Latin Amerika genelinde kara operasyonlarına geçme potansiyeline doğru bir kaymaya işaret ediyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise sık sık Washington'ın eylemlerini hükümetini devirme ve Latin Amerika'da ABD'nin askeri etkisini genişletme girişimleri olarak kınıyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da bu ayın başlarında ABD hükümetinin denizde uyuşturucu şüphelilerini öldürmesinin "cinayet" olduğunu söylemişti.