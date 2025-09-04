ABD, Üç STK'yı İsrail Vatandaşlarını Sorgulama Girişimlerine Destek Verdikleri Gerekçesiyle Yaptırım Listesine Aldı

Haberler

ABD yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail vatandaşlarına yönelik yargılama çabalarına destek verdikleri gerekçesiyle üç sivil toplum kuruluşunu yaptırım listesine aldı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yapılan işlemin detaylarını açıkladı.

ABD yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) "İsrail vatandaşlarını soruşturma ve yargılama" çabalarına katkı verdikleri gerekçesiyle üç sivil toplum kuruluşunu (STK) yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Rubio, açıklamasında, "14203 sayılı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Yaptırım Uygulanması başlıklı başkanlık kararnamesi uyarınca, üç yabancı STK'yı (Al Haq, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezi) yaptırım listesine aldık. Bu kuruluşlar, İsrail'in rızası olmadan, UCM'nin İsrail vatandaşlarını soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılmıştır." ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail'in Roma Statüsü'nün tarafı olmadığı için UCM yargı yetkisine girmediğini kaydeden Rubio, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili kararlarını da tanımadıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
