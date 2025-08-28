ABD – UAEA Görüşmesi: Nükleer Güvenlik Konuları Ele Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Ukrayna'daki nükleer tesisler ve İran'daki izleme faaliyetleri üzerine görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Ukrayna'daki nükleer tesisler ve ajansın İran'daki izleme faaliyetler dahil olmak üzere küresel nükleer güvenlik konularını görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun başkent Washington'da UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, 8-12 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği ve ajansın İran'da yürüttüğü doğrulama ve izleme faaliyetleri dahil çeşitli küresel nükleer güvenlik konularının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan Rubio, Başkan Grossi'ye, ABD'nin nükleer teknolojinin barışçıl kullanımını teşvik etmek ve nükleer silahların yayılmasını önlemek için UAEA'yı destekleme konusundaki kararlılığını yineledi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Galatasaray, Singo'yu açıkladı

Ve beklenen oldu! Galatasaray 35 milyon euroluk yıldızını duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı sürücüyü yumruklayıp yere serdiği anları paylaştı

Bulun bu eşkıyayı! Rezilliğini marifetmiş gibi paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.