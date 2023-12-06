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ABD, tutuklu ABD vatandaşları Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç ve eski deniz piyadesi Paul Whelan'ın serbest bırakılması için Rusya'ya teklif yaptı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç ve eski deniz piyadesi Paul Whelan'ın serbest bırakılması için Rusya'ya teklif yaptıklarını ancak teklifin reddedildiğini duyurdu.

ABD, tutuklu ABD vatandaşları Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç ve eski deniz piyadesi Paul Whelan'ın serbest bırakılması için Rusya'ya yaptıkları anlaşma teklifinin reddedildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, Gerşkoviç ve Whelan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya söz konusu iki ABD vatandaşının serbest kalması için "yeni ve önemli bir teklifte" bulunduklarını belirten Miller, "Bu teklif Rusya tarafından reddedildi. Bize yanıt vermemeleri gibi bir durum yok. Masada olan teklifi reddettiler." diye konuştu.

Miller, teklifin içeriği hakkında detay vermezken, Moskova'dan gelen reddin, tutuklu ABD'nin vatandaşlarının serbest kalmasına yönelik çabalarını engellemeyeceğini söyledi.

Gerşkoviç ve Whelan kimdir?

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart'ta Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Moskova'daki Lefortovo Mahkemesi, Gerşkoviç'in 30 Kasım'da sona erecek tutukluluk süresini 30 Ocak 2024'e kadar uzatmıştı.

Öte yandan, ABD'li asker emeklisi Paul Whelan (52) bir arkadaşının düğün töreni için gittiği Rusya'da 2018'den bu yana aynı gerekçeyle tutuklu bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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