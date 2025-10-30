Haberler

ABD, Türkiye'nin Gazze'ye Asker Göndermesini İstiyor

Güncelleme:
ABD'nin, Gazze Şeridi'ne uluslararası güç konuşlandırılması planıyla ilgili Türkiye'nin Troops zarfında askeri destek vermesini talep ettiği bildirildi. Mısır, Endonezya ve Azerbaycan gibi ülkeler de bölgeye asker göndermeye hazır bir şekilde bekliyor.

Gazze Şeridi'ne önümüzdeki haftalarda uluslararası güç konuşlandırılmasına yönelik plan sunması beklenen ABD'nin, Türkiye'nin sürece dahil olmasını ve askeri olarak Gazze'ye girmesini istediği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun üst düzey ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD, Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulması konusunda, İsrail ve bazı Müslüman ülkelerle hassas görüşmeler yürütüyor.

Süreçte yer alan kaynaklar, ABD'nin bu görüşmelerin ardından, Gazze'ye uluslararası gücün konuşlandırılmasına ilişkin bir plan sunması bekleniyor.

Türkiye, Mısır, Endonezya ve Azerbaycan'ın Gazze'ye asker göndermeye hazır olduğu belirtilen haberde, diğer ülkelerin karmaşık durum nedeniyle bu konuda endişeli olduğu kaydedildi.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in İsrail'e yaptığı son ziyarette tartışılan ana konunun, Gazze'ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü olduğu belirtildi.

İsrail'in Hamas'ın silah bırakmayacağını öne sürerek ateşkesi bozma eğilimine işaret edilerek Trump'ın savaşın yeniden başlamasına izin vermeme konusunda kararlı olduğu, fakat bunu uluslararası gücün konuşlandırılmasını aceleye getirip ateşkesin bozulma ihtimaline karşı sağlam adımlarla yapmak istediği ifade edildi.

Habere göre, üst düzey ABD'li bir yetkili, "İsrailliler gergin ve şüpheci. Çünkü artık süreci kontrol edemiyorlar ve ellerinde kozları yok." dedi.

Türkiye'nin bu güce katılmaya hazır olduğu, ancak İsrail'in Türk askerinin Gazze'ye girmesine karşı çıktığı vurgulanarak ABD'nin İsrail'in tavrına rağmen Türkiye, Katar ve Mısır'ın Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmasını istediğine dikkati çekildi.

ABD'li yetkili, "Türkler Gazze'de anlaşmaya varılmasında çok yardımcı oldular ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamaları çok zarar vericiydi." ifadelerini kullandı.

???????- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunan İsrail ordusu, 19 ve 28 Ekim tarihlerinde Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederek Gazze Şeridi'ne şiddetli ve yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
