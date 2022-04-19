ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı - Haberler

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ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

AA - Islam Doğru - Güncel
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ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeyi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeyi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkardı.

CDC tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin "Seyahat etmeyin" uyarısı olan 4. seviyeden, özellikle aşısız ABD vatandaşlarının gitmesinin önerilmediği 3. seviyeye indirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 4. uyarı seviyesinin "Özel durumlar/seyahat etmeyin" şeklinde revize edildiği kaydedilirken, bu uyarı seviyesinde şu an listede hiçbir ülkenin bulunmadığı bildirildi.

3. seviye kategorisinde Türkiye dahil, İngiltere, Fransa, İsrail, Avustralya, Yunanistan, Hong Kong, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya ve Rusya gibi ülkeler bulunuyor.

AA / Islam Doğru - Güncel

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