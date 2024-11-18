Üye Girişi
Haberler

ABD, Türk Öğrenci Sayısında Rekor Artış Yaşadı

ABD, Türk Öğrenci Sayısında Rekor Artış Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Eğitim Enstitüsü'nün 2024 Açık Kapılar Raporu'na göre, ABD'de eğitim gören Türk öğrenci sayısı 8,657'den 9,148'e yükselerek son 15 yılın en büyük artışını kaydetti. Türkiye, ABD'ye en çok uluslararası öğrenci gönderen ülkeler arasında yer almaya devam ediyor.

Haber: Melis Yıldırım

(ANKARA) - ABD merkezli Uluslararası Eğitim Enstitüsü'nün 2024 yılı Açık Kapılar (Open Doors) Raporu'na göre ABD, 210 ülkeden 1 milyon 126 bin 690 uluslararası öğrenciyle yurt dışında eğitimde en çok tercih edilen ülke olmaya devam etti. Rapora göre, ABD'de okuyan Türk öğrenci sayısı 8 bin 657'den 9 bin 148'e yükseldi. Yüzde 5,7'lik artış oranı, son 15 yılın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti.

ABD merkezli Uluslararası Eğitim Enstitüsü tarafından her yıl yayınlanan uluslararası ve ABD'li öğrencilerin hareketliliğine ilişkin 2024 yılı Açık Kapılar (Open Doors) Raporu yayınlandı. Rapora göre, ABD yükseköğretim kurumlarındaki toplam uluslararası öğrenci sayısı 1 milyon 126 bin 690 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Rapora göre, 2023-2024 öğretim yılında ABD'de eğitim gören Türk öğrencilerin sayısı 8 bin 657'den 9 bin 148'e yükseldi. Bu yüzde 5,7'lik oran, son 15 yılın en yüksek artış oranı oldu. Ayrıca Türkiye, ABD'ye en çok uluslararası öğrenci gönderen ülkelerin arasında yer almaya devam etti. Türkiye, Avrupa içinde üçüncü, dünya genelinde ise 20'inci sırada yer aldı.

Türkiye'deki Amerikalı öğrencilerin sayısı bir önceki yıla göre iki kattan fazla arttı. 2022-23 akademik yılında Türkiye'deki üniversitelere kayıt yaptıran Amerikalı öğrenci sayısında yüzde 135'in üzerinde artış kaydedildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman konuya ilişkin değerlendirmesinde, "ABD'de eğitim alma deneyimi insanların hayatına yön vermekte ve Türkiye ile güçlü iş, ticaret, turizm ve hükümetler arası ilişkilerimizi temelden desteklemektedir. Türk eğitim kurumlarındaki Amerikalı öğrenci sayısında görülen emsalsiz artış da benzer şekilde Türkiye'nin eğitim ve inovasyonda bölgesel bir lidere dönüşmekte olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek

İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Anlaşmadaki Trump detayı dikkat çekici

 Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi

Yenidoğan Çetesi'nde duruşma sona erdi

 Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

Erdoğan G20 Zirvesi'nde dünyaya seslendi! Kritik bir çağrısı var
Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim

Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısına tehditler savurdu: Öldüreceğim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kosova Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kosova Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karadağ'ı yenersek Ulular Ligi A Ligi'ne çıkıyor muyuz? Bulgaristan Belarus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bulgaristan Belarus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kürek balığı görüldü mü, kürek balığı nerede görüldü? Polonya İskoçya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Polonya İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Romanya Güney Kıbrıs CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Romanya Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kıyamet balığı nedir, kıyamet balığı görüldü mü? Sırbistan Danimarka CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sırbistan Danimarka maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İspanya İsviçre CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İspanya İsviçre maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hırvatistan Portekiz CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan Portekiz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.