ABD: Tunus halkının demokratik bir hükümet özlemini destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tunus halkının demokratik bir hükümet özlemini desteklediklerini söyledi.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabında, Blinken'ın Tunus'un Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 66. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesaja yer verildi.

Blinken mesajında, Tunus'un 20 Mart 1956'da Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 66. yıl dönümünü ve Tunus Devrimi'nin (2011) 11. yılını kutladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Blinken, "ABD, Tunus halkının, ihtiyaçlarına cevap veren, evrensel insan haklarını koruyan, güvenliği genişleten ve ekonomik fırsatları geliştiren etkili, demokratik bir hükümet özlemini destekliyor." ifadelerini kullandı.

ABD daha önceki açıklamalarında, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarını bir an önce sonlandırma çağrısı yapmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.