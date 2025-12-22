Haberler

Trump yönetimi, yaklaşık 30 üst düzey diplomatı merkeze çekiyor

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın 'Önce Amerika' politikalarını destekleyen yaklaşık 30 kariyer diplomatı görevlerinden geri çağırdı. Diplomatik değişikliklerin, her yönetimde görülen standart bir süreç olduğu vurgulandı.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin "Önce Amerika" politikalarına tam destek veren diplomatik kadro oluşturmak amacıyla aralarında büyükelçilerin de bulunduğu yaklaşık 30 kariyer diplomatını görev yaptıkları ülkelerden geri çağırdığı bildirildi.

Associated Press'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığından iki yetkili, en az 29 ülkedeki üst düzey diplomata görev sürelerinin ocak ayında sona ereceğinin bildirildiğini söyledi.

Söz konusu diplomatların tamamının, eski Başkan Joe Biden döneminde göreve başladığını hatırlatan yetkililer, diplomatların Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk aylarındaki görev değişikliklerinden etkilenmediklerini belirtti.

Yetkililer, merkeze çekilen diplomatların kariyerlerini isterlerse Washington'da başka görevlerde sürdürebileceklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığının konuya dair açıklamasında ise görev değişikliklerinin "her yönetimde görülebilecek standart bir süreç" olduğu vurgulanarak, büyükelçilerin "başkanın kişisel temsilcisi" olduğunu ve başkanın "Önce Amerika" politikasını ilerletecek isimlerle çalışmasının doğal bir hakkı olduğu ifade edildi.

Öte yandan, görevden almaların en yoğun olduğu bölgenin, 13 büyükelçinin görevden alınacağı Afrika olduğu, bunu 6 büyükelçi değişikliğiyle Asya'nın ve 4 büyükelçinin geri çağrılacağı Avrupa'nın izlediği belirtiliyor.

ABD'de büyükelçiler başkanın takdirine bağlı olarak görev yaparken, genellikle üç ila dört yıl görevde kalıyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
