Abd, Tonga ve Diğer Pasifik Ada Ülkelerinde Büyükelçilikler Açacak

WASHINGTON, 3 Mayıs (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı, bu ayın sonlarında Tonga'da bir büyükelçilik açacağını ve Kiribati ve Vanuatu da dahil olmak üzere diğer Pasifik ada ülkelerinde daha fazla elçilik kurulmasının beklendiğini duyurdu.

WASHINGTON, 3 Mayıs (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı, bu ayın sonlarında Tonga'da bir büyükelçilik açacağını ve Kiribati ve Vanuatu da dahil olmak üzere diğer Pasifik ada ülkelerinde daha fazla elçilik kurulmasının beklendiğini duyurdu.

ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink, mevcut hükümetin 2024 mali yılı bütçe talebine ilişkin oturumda ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin bir alt komitesine yaptığı açıklamada, bütçenin, "Solomon Adaları'nda yeni bir Büyükelçilik ve Kiribati, Tonga ve Vanuatu'da yeni elçilikler için planlama" da dahil olmak üzere Washington'un "Hint-Pasifik genelinde genişletilmiş diplomatik varlığına" yardımcı olacağını söyledi.

Kritenbrink, komitedeki senatörlere, hükümetin Doğu Asya ve Pasifik bölgesi için 2024 mali yılı bütçe talebinin, 533 milyon ABD Doları tutarında bir diplomatik angajman bütçesi ve 1,36 milyar ABD Doları tutarında bir dış yardım bütçesinin yanı sıra ABD'nin "Hint-Pasifik Stratejisi"ni desteklemek için de 2 milyar dolarlık bir bütçe içerdiğini söyledi.

ABD, 2 Şubat'ta Solomon Adaları'ndaki büyükelçiliğinin resmi açılışını yapmıştı.