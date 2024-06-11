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ABD Ticaret Temsilcisi Özbekistan'da görüşmelerde bulundu

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ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Özbekistan'da bir dizi görüşmelerde bulundu. Tai, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ticari-ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi konuları ele alındı. Ayrıca, Özbekistan'ın DTÖ'ye üyeliği ve ticaret rejiminin DTÖ kural ve ilkelerine uygun hale getirilmesi konuları da görüşüldü.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Özbekistan'da bir dizi görüşmelerde bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tai, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Görüşmede Tai, ABD Başkanı Joe Biden'ın selam ve iyi dileklerini Mirziyoyev'e iletti.

İkili stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesi, ticari-ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi konularının ele alındığı görüşmede, iş ilişkilerinin daha da aktif hale geldiği, karşılıklı ticaret ve yatırım hacminin giderek arttığı kaydedildi.

Görüşmede Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üyeliği, sisteminin yenilenmesi, Orta Asya ülkeleri ile ABD arasındaki işbirliğini öngören "C5+1" formatı ile ticaret ve yatırım çerçeve anlaşması kapsamındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konuları ele alınırken, işbirliği için yeni alanların belirlenmesi ve ilgili projelerin desteklenmesi amacıyla ortak bir platformun hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

"ABD, Özbekistan'ın DTÖ'ye üyelik sürecini destekliyor"

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Laziz Kudratov, temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan Tai ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler ile ülkesinin DTÖ'ye üyeliğiyle ilgili konuları ele aldı.

Görüşmede, ABD Kongresi'nin Özbekistan'ın Avrupa Birliği'ne belirli ürünleri gümrüksüz ihraç etmesini sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP Plus) programını yenileme çabalarını desteklediğini kaydeden Tai, GSP'nin Özbekistan'dan yapılan ihracatın çeşitlendirilmesindeki önemini vurguladı.

Tai, ayrıca Özbekistan'da devam eden reformlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, dijital ticaretin geliştirilmesiyle ilgili mevzuatın uyumlaştırılması konularında destek verebileceklerini kaydetti.

Özbekistan'ın DTÖ'ye üye olma konusundaki güçlü kararlılığına tam destek verdiklerini ifade eden Tai, Özbekistan'ın ticaret rejimini DTÖ kural ve ilkelerine uygun hale getirmeyi amaçlayan reformları desteklemeye hazır olduklarını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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