ABD, Ticaret Ortaklarına Teklif Sunma Süresi Hakkında Mektup Gönderdi

ABD, Ticaret Ortaklarına Teklif Sunma Süresi Hakkında Mektup Gönderdi
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ABD yönetimi, ticaret ortaklarına mektuplar göndererek en iyi ticaret tekliflerini sunmaları için çarşamba gününe kadar süre tanıdığını doğruladı. Beyaz Saray, müzakerelerin sürdüğünü belirtirken, gümrük vergileri ve kota teklifleri gibi konular üzerinde durulmasını istedi.

WASHINGTON, 3 Haziran (Xinhua) -- ABD yönetimi, ticaret ortaklarına mektup göndererek çarşamba gününe kadar ticaret anlaşması konusundaki en iyi tekliflerini sunmaları için baskı yaptığını doğruladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, salı günü yaptığı açıklamada ABD Ticaret Temsilciliği'nden gönderilen mektupların "son tarihin yaklaştığını dostça hatırlatma amaçlı" olduğunu söyledi.

Leavitt, 90 günlük müzakere süresinde ticaret ortaklarıyla anlaşmaya yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre mektuplarda ABD'nin, ticaret ortaklarından çarşamba gününe kadar ABD sanayi ve tarım ürünlerinin alımına yönelik gümrük vergisi ve kota teklifleri ile gümrük vergisi dışı engelleri ortadan kaldırmaya yönelik planlar gibi çeşitli kilit konularla ilgili en iyi tekliflerini sunmaları istendi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Kurtuluş Günü" diye nitelediği gümrük vergilerini 2 Nisan'da uygulamaya koymuş, ancak piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle söz konusu gümrük vergilerini askıya alarak 9 Nisan-8 Temmuz tarihleri arasındaki 90 günlük süreçte müzakerelerin yürütüleceği duyurulmuştu.

Beyaz Saray, söz konusu mektupların hangi ülkelere gönderildiğini açıklamadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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