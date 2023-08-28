ABD Ticaret Bakanı Raimondo'dan Çin'e, "Amerikan işçisini koruyacağız" mesajı Açıklaması

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin'i ziyaretinde mevkidaşı Vang Vıntao ile yaptığı görüşmede, Washington'ın sanayi üretiminde başta Çin olmak üzere ülke dışındaki ucuz iş gücüne dayanan stratejisinin değişeceğinin işaretini vererek, "Amerikan işçisini koruyacaklarını" vurguladı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin'i ziyaretinde mevkidaşı Vang Vıntao ile yaptığı görüşmede, Washington'ın sanayi üretiminde başta Çin olmak üzere ülke dışındaki ucuz iş gücüne dayanan stratejisinin değişeceğinin işaretini vererek, "Amerikan işçisini koruyacaklarını" vurguladı.

ABD ve Çin arasında jeopolitik rekabetin ve siyasi gerilimlerin arttığı bir dönemde ülkeyi ziyaret eden Raimondo, ulusal güvenliği ilgilendiren ticaret ve yatırım konularında "ödüne ve müzakereye yer olmadığı" mesajını verdi.

Raimondo, görüşme öncesi yaptığı konuşmada, Washington'ın sanayi üretiminde, başta Çin olmak üzere ülke dışındaki ucuz iş gücüne dayanan stratejisinin değişeceğinin işaretini vererek, "Her koşulda Amerikan işçisini korumak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki hükümetin Amerikan ekonomisini güçlendirmeye yönelik attığı adımların Çin'in ekonomik gelişimini engellemeye çalışmadığını vurgulayan Raimondo, "Ulusal güvenlik konularında ödüne ve müzakereye yer yok. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi ticaret ve yatırım ilişkilerimizin büyük bölümü ulusal güvenlik endişeleriyle bağlantılı değil. Bu alanlarda ticareti ve yatırımları her iki ülkenin çıkarına olacak şekilde geliştirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Raimondo, iki ülke ilişkilerinin "karmaşık ve sorunlu" yapısı nedeniyle anlaşmazlıkların doğal olduğunu söyledi.

Bununla birlikte açık, doğrudan ve pratik bir yaklaşımla ilerleme de sağlanabileceğini belirten Raimondo, "ABD ile Çin arasındaki ekonomik ilişki, sonuçları bakımından dünyanın en önemli ilişkilerinden biri. 700 milyar dolarlık ticaret hacmini paylaşıyoruz. İstikrarlı ekonomik ilişkilere sahip olmamız, hem ülkelerimizin faydasına hem de dünyanın bizden beklentisi." şeklinde konuştu.

"Amerikan işçisini korumak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Raimondo, Biden liderliğinde ABD'nin altyapıya, halka, imalata ve tedarik zincirlerine tarihi bir yatırım hamlesi yapıldığının altını çizerek, "Şunu açıkça belirtmek isterim ki yatırım bu stratejinin merkezidir ve öyle olmayı da sürdürecektir. Stratejimiz, tedarik zincirindeki riskleri azaltmayı, ülkemizi ve altyapımızı güçlendirmeyi ve istihdam yaratmayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetiminin ekonomik stratejisinin, Çin'in ekonomik gelişimini engellemeye çalışmadığının altını çizen Raimondo, "Çin'in güçlü bir ekonomiye sahip olmasının iyi bir şey olduğuna inanıyoruz. Başkan Biden'ın da çok kez açıkça ifade ettiği gibi Çin ile sağlıklı bir rekabet istiyoruz. Oyunu kuralına göre oynayarak büyüyen bir Çin ekonomisi, her iki tarafın da çıkarına. Dolayısıyla şartların eşit olduğundan emin olmak istiyoruz ve her koşulda Amerikan işçisini korumak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

ABD ve Çin ticari konularda çalışma grubu kuracak

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Raimondo'nun ABD'nin ticari ve stratejik çıkarlarını geliştirmek için Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile bir araya geldiği bildirildi.

Raimondo'nun ABD ile Çin arasında açık iletişim hatları sağlamanın önemini vurguladığı belirtilen açıklamada, bu hedefe ulaşmak için somut adımlar attığı kaydedildi.

Açıklamada, Raimondo ve Vang'ın ticari ve yatırım sorunlarına çözüm bulmak ve ABD'nin Çin'deki ticari çıkarlarını geliştirmek için hükümet yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinden oluşan ticari konularda yeni bir çalışma grubu ve danışma mekanizması oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı.

Çalışma grubunun yılda iki kez bakan yardımcısı düzeyinde toplanmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, 2024'ün başlarında ilk toplantıya ABD'nin ev sahipliği yapması konusunda anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, ihracat kontrolü uygulamasında bilgi alışverişinin başlatılması konusunda da anlaşmaya varıldığı belirtilerek, bunun ABD'nin ulusal güvenlik politikalarına ilişkin yanlış anlaşılmaları azaltacak bir platform görevi göreceği ve ilk yüz yüze toplantının 29 Ağustos'ta Pekin'de yapılacağı aktarıldı.

İdari lisanslama işlemleri sırasında ticari sırların ve gizli ticari bilgilerin korunmasının güçlendirilmesine ilişkin teknik görüşmeler yapmak üzere her iki taraftan konunun uzmanlarının bir araya gelmesinin de kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, ticari ve ekonomik konularda bakan düzeyinde düzenli olarak iletişim kurulması ve yılda en az bir kez yüz yüze görüşülmesi konusunda da anlaşıldığı kaydedildi.

ABD yönetiminden dördüncü üst düzey ziyaret

ABD'li Bakan, dört günlük ziyaret için dün gece Çin'e geldi. Raimondo'nun ziyareti, Biden yönetiminden yetkililerin bu yıl Çin'e dördüncü üst düzey ziyareti oldu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın hazirandaki ziyaretinin ardından temmuzda Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temcilcisi John Kerry, ülkeyi ziyaret etmişti.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun Pekin'de mevkidaşı Vang'ın yanı sıra Başbakan Li Çiang ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile görüşmesi bekleniyor.

Raimondo, Pekin'in ardından Şanghay'ı ziyaret ederek, burada yerel yetkililer ve Çin'de iş yapan Amerikan şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.