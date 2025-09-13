ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Elon Musk'a Eleştiri

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, 30 Mayıs'ta Hükümet Verimliliği Departmanından (DOGE) ayrıldığını duyuran milyarder iş insanı Elon Musk'ın, görev süresinde "başkalarının hedeflerine kapıldığını" savunarak önceliklerini eleştirdi.

The Axios Show'a konuşan Bakan Lutnick, Musk'ın DOGE'nin başında olduğu döneme dair eleştirilerde bulundu.

Musk'ın bu dönemde "başkalarının hedeflerine kapıldığını" savunan Lutnick, "Eminim hükümet çalışanları yüzde 10 ya da 15 azaltılabilir. Ama bırakın da bakanlar bunu kendileri yapsın." ifadelerini kullandı.

Lutnick ayrıca Musk'ın iş gücünü azaltmaya "fazla" odaklandığını ima ederek, "Öncelik, israf, dolandırıcılık ve suistimalin azaltılması olmalıydı." diye konuştu.

Musk, Trump'ın ikinci döneminde görev aldı

Milyarder iş insanı Elon Musk, Trump'ın göreve başladığı ilk gün, israfı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan DOGE'nin başına atanmıştı.

Göreve geldiği günden bu yana Musk ve ekibinin hazırladığı tasarruf tedbirleri kapsamında federal hükümette binlerce kişi işten çıkarılırken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi kurumların sağladığı yardımlar da büyük oranda düşürülmüştü.

Öte yandan, Trump yönetiminde aktif rol alan ve siyasi eylemleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Musk'ın sahibi olduğu Tesla protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

Musk, 30 Mayıs'ta Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.