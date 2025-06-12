ABD Ticaret Bakanı: Çin'e Uygulanan Gümrük Tarifeleri Değişmeyecek

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinde gelecekte herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyledi.

Bakan Lutnick, konuk olduğu CNBC televizyonunda Çin ile ülkesi arasındaki tarifeler konusunu ele aldı.

Lutnick, mevcut tarifelerin gelecekte değişip değişmeyeceği sorusuna, "Kesinlikle değişmeyecek diyebilirsiniz." yanıtını verdi.

"Çin'le işlerin nasıl ilerlediğinden memnunuz. Mevcut durumdan oldukça memnunuz." diyen Lutnick, ABD'nin Çin'e uyguladığı yüzde 55'lik tarifenin yürürlükte kalacağını vurguladı.

Lutnick, Çin'e yüzde 55'lik tarife uygulandığını, bunun fentanil ürünlerine uygulanan yüzde 20'lik, karşılıklı belirlenen yüzde 10'luk ve Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminden kalma yüzde 25'lik oranı içerdiğini söyledi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da sona ererken Başkan Trump, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Anlaşma tamamlandı, iki ülke liderinin onayına sunulacak." ifadesini kullanmıştı.

İlişkilerin mükemmel olduğunu kaydeden Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Amerikan ticaretine Çin'in kapılarını açmak için yakın çalışacaklarını vurgulamıştı.

Trump, "Bu, her iki ülke için de büyük bir zafer olacak!" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Washington ve Pekin heyetlerinin Londra'daki görüşmelerinin ardından ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulamasına dair anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.