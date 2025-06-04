ABD Ticaret Anlaşmaları İçin Son Teklif Çağrısı

WASHINGTON, 4 Haziran (Xinhua) -- Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlıyor, 3 Haziran 2025.

ABD yönetimi, ticaret ortaklarına mektup göndererek çarşamba gününe kadar ticaret anlaşması konusundaki en iyi tekliflerini sunmaları için baskı yaptığını doğruladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt salı günü yaptığı açıklamada ABD Ticaret Temsilciliği'nden gönderilen mektupların "son tarihin yaklaştığını dostça hatırlatma amaçlı" olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)