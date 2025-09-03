ABD Temyiz Mahkemesi, 'Yabancı Düşmanlar Yasası'nı Göçmenler Üzerinde Uygulanamaz Buldu

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin Venezuela kökenli "Tren de Aragua" çetesine üye olmakla suçladığı göçmenleri sınır dışı etmek için savaş dönemlerinde başvurulan "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanamayacağına hükmetti.

Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik yasal mücadelesi sürerken, Temyiz Mahkemesinde üç yargıçlı heyetin 1'e karşı 2 oyla aldıkları karar açıklandı.

Kararda, 18. yüzyıldan kalma Yabancı Düşmanlar Yasası'nın yalnızca savaş dönemlerinde uygulanabileceği ve Tren de Aragua gibi göçmen çetelerinin sınır dışı edilmesi amacıyla kullanılamayacağı ifade edildi.

Texas, Louisiana ve Mississippi eyaletlerindeki sınır dışı işlemlerini durduran söz konusu kararla, meselenin nihai olarak Yüksek Mahkemeye taşınmasının önü açıldı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinden (ACLU) avukat Lee Gelernt, mahkeme kararını "barış zamanında göçü düzenlemek için savaş yasası kullanılmasına karşı verilen doğru bir durdurma" şeklinde nitelendirdi.

Gelernt, "Bu, yönetimin yargı denetimi olmaksızın keyfi şekilde acil durum ilan edebileceği anlayışına karşı son derece önemli bir karar." dedi.

Mahkeme, daha önce Trump yönetiminin yasa kapsamında sınır dışı işlemlerini geçici olarak sürdürmesine izin vermiş ancak göçmenlere mahkeme önünde kendilerini savunma hakkı tanınması gerektiğini vurgulamıştı.

Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.

İki ülke arasında gerilim sürerken Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarında Tren de Aragua çetesine karşı saldırı düzenlediğini açıklamış, Venezuela ise saldırı videosunun "büyük olasılıkla" yapay zeka ile üretildiğini iddia etmişti.