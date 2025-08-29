ABD Temyiz Mahkemesi, Trump Yönetiminin Venezuelalı Göçmenlere Yönelik Planını Engelledi

SAN ABD'de federal temyiz mahkemesi, Donald Trump yönetiminin yüz binlerce Venezuelalı göçmenin yasal korumalarını sona erdirme planını engelledi.

Trump yönetiminin Venezuela'dan gelenlere verilen "Geçici Koruma Statüsü"nü kaldırma planının nisan başında California eyaleti federal bölge yargıcı Edward Chen tarafından geçici olarak durdurulmasının ardından bir adım da federal temyiz mahkemesinden geldi.

Temyiz mahkemesi, yaklaşık 600 bin Venezuelalıyı etkilemesi beklenen söz konusu kararın engellendiğini duyurdu.

Söz konusu kararda, geçici koruma statüsünün kaldırılması planının Kongre kararlarına uygun olmadığına da işaret edildi.

"Geçici Koruma Statüsü" krizi

Eski ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki uygulama uyarınca, Venezuela'dan gelenlere 18 ay boyunca "Geçici Koruma Statüsü" verilmişti.

Biden döneminde doğal afet ya da askeri ihtilafın bulunduğu ülkelerden gelenlere verilen bu statüden, 17 ülkeden yaklaşık 1 milyon kişi faydalanıyordu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 29 Ocak'ta Venezuelalı göçmenlere verilen "Geçici Koruma Statüsü" uygulamasını iptal ettiğini bildirmişti.

ABD'deki Venezuelalı göçmenler hakkında da diğer göçmenlerle aynı sürecin uygulanacağını belirten Noem, bu kişilerin durumunun tek tek değerlendirileceğini ve ona göre hareket edileceğini söylemişti.

Venezuelalı göçmenlerin Geçici Koruma Statülerinin 7 Nisan'da sona ermesi beklenirken, nisan başında California eyaleti federal bölge yargıçlarından Edward Chen, söz konusu planı geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.