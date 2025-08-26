ABD Temsilcisi Witkoff, Orta Doğu İle İlgili Toplantılar Düzenleyecek
ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı ile İran ve Gazze konularında bu hafta toplantılar yapacaklarını açıkladı. Witkoff, bu çatışmaları yıl sonundan önce çözmeyi umduklarını belirtti.
Witkoff, Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği ve 3 saati aşkın süren kabine toplantısında, çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Trump'ın göreve gelmesinden bu yana bazı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğunu belirten Witkoff, "Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.
