ABD Temsilcisi Hochstein, İsrail ve Hizbullah Arasındaki Ateşkesi Görüşmek Üzere Lübnan'da

(ANKARA) - ABD'nin özel temsilcisi Amos Hochstein, İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes önerisi taslağı üzerinde görüşmelerde bulunmak üzere Lübnan'ı ziyaret etti. Hochstein, "Ateşkesin artık elimizin altında ancak nihai bir sonuca varmak tarafların kararı. Lübnan ve İsrail hükümetiyle birlikte çalışarak her şeyi bir sonuca bağlamak için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım" dedi.

ABD Başkanı olarak 20 Ocak'ta görevi sonlanacak Joe Biden yönetimi, Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar tırmanırken, ateşkes için son bir girişimde bulundu. ABD'nin özel temsilcisi Amos Hochstein, İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes önerisi taslağı üzerinde görüşmelerde bulunmak üzere Lübnan'ı ziyaret etti. Hochstein daha önce, görüşmeyi "yapıcı" olarak nitelendirirken bir ateşkes anlaşmasına varmak için "boşlukları daraltmaya" devam ettiklerini belirtmişti.

"Şu anda olduğu gibi, umarım önümüzdeki günlerde bir karar alınır"

ABD temsilcisi Hochstein, Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Beyrut'ta basına konuşan Hochstein, ateşkesin "artık elimizin altında olduğunu" ancak nihai olarak "bir sonuca varmanın tarafların kararı" olduğunu söyledi. Hochstein, "Şu anda olduğu gibi, umarım önümüzdeki günlerde 'kararlı' bir karar alınır" diye konuştu.

Ateşkes görüşmeleri hakkında soru kabul etmeyeceğini çünkü "bunu kamuoyu önünde müzakere etmek istemediğini" belirten Hochstein, bugün Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve diğer üst düzey Lübnanlı yetkililerle de bir araya geleceğini bildirdi. Hochstein, "Lübnan ve İsrail hükümetiyle birlikte çalışarak her şeyi bir sonuca bağlamak için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasına varılsa bile Hizbullah'a karşı "sistematik operasyonlara" devam edeceklerini vurguladı. Netanyahu'nun bu sözlerine rağmen, Hizbullah'ın Lübnan'da ABD destekli bir ateşkes üzerinde düşündüğü söylendi.

IDF'den Beyrut'un merkezine saldırı, Hizbullah'tan misilleme saldırılar

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut'un merkezine yeniden saldırarak, nüfusun yoğun olduğu bir bölgeye hava saldırısı düzenledi ve en az beş kişiyi öldürdü, 31 kişi yaralandı.

Öte yandan, İsrail'de Hizbullah roketleri kuzeydeki bir yerleşim biriminde bir kadını öldürürken, ele geçirilen bir füzenin şarapnel parçaları Tel Aviv'de altı kişiyi yaraladı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Hizbullah, yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki "hassas askeri noktalara nitelikli saldırı insansız hava araçlarından oluşan bir filo ile hava saldırısı" düzenlediğini belirtti.

İsrail medyası, atılan roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona kentinde çok sayıda ev ve araca zarar verdiğini ancak herhangi bir yaralanmaya yol açmadığını bildirdi.

UNIFIL: "Arjantin BM Barış Gücü askerlerine Lübnan'dan geri dönmelerini söyledi"

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, Arjantin'in UNIFIL'e, Lübnan'daki BM barış gücü misyonunda yer alan üç subayını geri çekeceğini bildirdiğini doğruladı. Tenenti, "Arjantin BM Barış Gücü askerlerine Lübnan'dan geri dönmelerini söyledi" diyerek, ayrılma nedenleri konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve soruyu Arjantin hükümetine yönlendirdi. İsrail, 30 Eylül'den bu yana Güney Lübnan'a yönelik kara harekatında daha rahat ilerleyebilmek için defalarca BM Barış Gücü askerlerinin uluslararası yetki alanındaki binalarını boşaltmasını talep etmişti.

UNIFIL Sözcü Sardımcısı Kandice Ardiel, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Güney Lübnan'daki barış gücü misyonunun o tarihten bu yana en az 40 kez hedef alındığını belirtmiş ve bu saldırıların sekizinin, IDF kaynaklı olduğunun doğrulandığını söylemişti.