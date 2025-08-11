ABD Temsilcisi Hamadeh'in Şam Ziyareti ve Kritik Görüşmeler

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Abraham J. Hamadeh, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Ziyaret, ABD'li bir yetkilinin on yıllar aradan sonra Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak kaydedildi. Görüşmelerde insani yardım ve İsrail-Suriye normalleşmesi gibi konular ele alındı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Abraham J. Hamadeh, Şam ziyaretinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Hamadeh'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD'li siyasetçinin Kudüs ziyaretinden sonra Şam'a gittiğine ve bu ziyaretin ABD'li bir yetkilinin on yıllardır Kudüs'ten sonra Şam'a geçtiği ilk ziyaret olduğuna dikkat çekildi.

Temsilciler Meclisi Üyesi'nin Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldiği belirtilen açıklamada, Hamadeh'in burada ABD'li yardım görevlisi Kayla Mueller'in cesedinin ailesine verilmesi, Süveyda'ya tıbbi ve insani yardımın güvenli yollarla ulaştırılması için insani koridor oluşturulması ve İsrail ile Suriye arasında normalleşme adımlarını görüştüğü aktarıldı.

Suriyeli göçmen bir ailenin oğlu olan Hamadeh, bir süre ABD ordusunda da görev yaptı. Hamadeh 2024 seçimlerinde, Arizona eyaletinden ABD Kongresine seçilen ilk Suriye kökenli siyasetçi olmuştu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
