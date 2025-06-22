ABD Temsilcisi Barrack'tan Suriye Açıklamaları

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Orta Doğu'daki potansiyelini vurguladı ve barış için umut dolu gelişmeleri destekledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Suriye, karmaşık Orta Doğu bulmacasında destansı değişimin, umudun ve potansiyelin jeopolitik tipik bir örneği." ifadesini kullandı.

Barrack, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve "parlak genç ekibiyle" bir araya geldiğini belirtti.

"Onlar, barışa, refaha ve canlı, müreffeh yeni bir Suriye'nin yolunu açacak yeni entegre olmuş hoşgörü modeline doğru ilerliyorlar." ifadesini kullanan Barrack, ABD Başkanı Donald Trump hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptırım kararlarını kaldırmadaki içgüdüleriniz ve bu ülkeye bir şans verme gayretiniz için teşekkürler."

Barrack, paylaşımında, "Suriye, karmaşık Orta Doğu bulmacasında destansı değişimin, umudun ve potansiyelin jeopolitik tipik bir örneği." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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