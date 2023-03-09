ABD Temsilciler Meclisinde Kovid-19'un kökeni tartışıldı

NEW ABD Temsilciler Meclisinde, Kovid-19 salgını ile ilgili meclis alt komitesi tarafından Kovid-19'un kökenine ilişkin oturum düzenlendi.

NEW ABD Temsilciler Meclisinde, Kovid-19 salgını ile ilgili meclis alt komitesi tarafından Kovid-19'un kökenine ilişkin oturum düzenlendi.

Cumhuriyetçi milletvekillerinin Kovid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan sızmış olabileceğine dair görüşlerini dile getirdikleri oturumda, Atlantic Council Kıdemli Üyesi Jamie Metzl, Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü olarak görev yapan Dr. Robert R. Redfield, eski New York Times bilim editörü Nicholas Wade ve John Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Paul G. Auwaerter milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Milletvekili Brad Wenstrup, Kovid-19'un kökeninin bilmenin gelecekteki salgınları tahmin etmek ve önlemek için önemli olduğuna işaret ederek, komitenin bu konuyu kapsamlı bir şekilde araştıracağını söyledi.

Metzl, Kovid-19 kaynaklı gelişmeleri "kriz" şeklinde niteleyerek, bu konuda ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarının güçlendirilmesi gerektiği görüşünü savundu. Çin hükümetinin Kovid-19 salgınındaki uygulamalarını eleştiren Metzl, Çinli bilim insanlarının hükümetin onayını almadan virüsün kökenine ilişkin yorum yapmaktan engellendiğini öne sürdü.

Dr. Redfield, Kovid-19'un bir laboratuvardan sızdığından şüphelendiği için virüsün nereden geldiğine dair tartışmalara dahil edilmediğini ve bilim kurullarından dışlandığını kaydetti.

Dr. Auwaerter de Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmaların objektif olması gerektiğini vurgulayarak, konunun siyasallaştırılmasının doğru olmadığını kaydetti. Konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini kaydeden Auwaerter, bu konuda bilim insanları arasında henüz bir uzlaşı olmadığına işaret etti.

Diğer taraftan oturumda, Demokrat milletvekili Raul Ruiz, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan sızmış olabileceğini öne süren ve 2014'te "beyaz üstünlüğünü savunanlar tarafından" desteklenen bir kitap yazdığını belirttiği Wade'nin tanık olarak oturuma katılmasına karşı çıktı.

Wade'nin itibarsız, bilimdışı ve zararlı olabilecek görüşleri olduğunu söyleyen Ruiz, ırkçı görüşleri olduğunu ima ettiği Wade'nin bilimsel bir oturumda yeri olmayacağı görüşünü dile getirdi. Wade ise Ruiz'in iddialarına karşı çıkarak söz konusu kitabının ırkçı ifadeler içermediğini savundu ve Kovid-19'un kökenine dair görüşlerinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.