ABD Temsilciler Meclisinde Filistinli üye Tlaib'i susturma baskısına tepkiler büyüyor

ABD Temsilciler Meclisi üyesi birçok isim, Filistin'deki insani krizi gündeme getiren ABD Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın üyelerinden Filistin asıllı Rashida Tlaib'in karar tasarısıyla susturulmaya çalışılmasına sert tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Rich McCormick'in, Tlaib'in İsrail karşıtı söylemlerinin kınanması için sunduğu karar tasarısı, birçok Kongre üyesinin tepkisini çekti.

Tasarının oylanmasından önce konuşma yapan Temsilciler Meclisi üyeleri, Kongre'nin tek Filistinli üyesi olan Tlaib'in susturulmaya çalışılmasını sert dille eleştirdi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, bir Yahudi olarak "ifade özgürlüğünü" savunmak için kürsüye çıktığını kaydetti.

Demokratik değerlerin tüm dünyada "tehdit altında" olduğunu belirten Raskin, "Sunulan bu karar tasarısının tek bir amacı var. O da ifade özgürlüğünün cezalandırılması." dedi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Chuy Garcia da X sosyal medya hesabında, Raskin'in konuşmasından alıntı yaparak, "Rashida Tlaib'in engellenmesi, Kongre'de ortak insanlık için ayağa kalkan bir kadını susturma ve tehlikeye atma eğiliminin tekrarı niteliğinde." paylaşımını yaptı.

Omar'dan Cumhuriyetçilerin açıklamalarının kınanmamasına tepki

Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın üyelerinden Ilhan Omar da konuşmasında, Tlaib'e destek vererek, Cumhuriyetçilerin Filistinlilere ilişkin yaptığı açıklamaların kınanmamasına değindi.

Omar, "Koridorun diğer tarafında, televizyonlara çıkıp 'Gazze'yi otoparka çeviriyoruz' ve 'Filistinlileri imha etmek istiyoruz' diyen Cumhuriyetçiler otururken, Rashida'nın engellenmeye çalışılması apaçık biçimde riyakarlıktır." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçileri yaptıkları açıklamalardan dolayı kimsenin kınamadığına dikkati çeken Omar, Filistin'de ölen on binlerce kişiden kimsenin bahsetmemesine de tepki gösterdi. Omar, "Ama biz insanlığımızı dile getirmeye devam edeceğiz. Rashida, özgürlüklerine kavuşmaları için Filistinlilerin yanında durmayı sürdürecek." dedi.

"Gerçeği söyleyen çeşitli fikirleri kabul edebilecek zihinsel ve duygusal yetkinlikten de yoksunsunuz"

Temsilciler Meclisinde New York'u temsil eden Jamaal Bowman da konuşmasında, üyelerin susturulmaya çalışılmasına son verilmesi çağrısında bulundu.

Bowman, "Bu mecliste hizmet veren tek Filistin kökenli Amerikalı olarak konuşuyor. Onun sesi olmadan, Filistin halkı ile empati kuramayız. Ondan başka, Gazze'de şu an olanları doğrudan anlatacak birisi yok." dedi.

Cumhuriyetçilerin Filistin ile ilgili açıklamalarına kimsenin sesini çıkarmamasına da vurgu yapan Bowman, "Belki de kendi içinizde çeşitlilikten yoksun olduğunuz için, gerçeği söyleyen çeşitli fikirleri kabul edebilecek zihinsel ve duygusal yetkinlikten de yoksunsunuz. Kesinlikle, başka insanlara ve başka deneyimlere görüşünüzü açmanız gerekiyor, özellikle bunlar Müslüman ve kadınsa."

Tasarıyı, "İslamofobik, anti demokratik ve zaman kaybı" olarak nitelendirdi

Bir diğer Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley konuşmasında, karar tasarısını, "aşikar biçimde İslamofobik, anti demokratik, zaman kaybı ve samimiyetsiz" olarak nitelendirdi.

Pressley, "Tlaib'in, masum İsrailli, Filistinli ve Amerikalıların öldürülmesine karşı çıkmasını inkar eden herhangi bir üye, gerçeği de inkar etmiş demektir." diye konuştu.

Tlaib'in Temsilciler Meclisine üç dönem arka arkaya seçilen tek Filistin kökenli vekil olduğuna işaret eden Pressley, "Bugün, Cumhuriyetçiler sırf söyledikleri hoşlarına gitmedi diye Demokrat bir meslektaşımıza saldırıyorlar. Bu, gerçek nefret tacirlerinin, dikkat dağıtmayı amaçlayan başka bir utanç verici ama şaşırtmayan bir hamlesi. Bu tasarıya, Michigan'dan Orta Doğu'ya her küçük kız adına karşı çıkıyorum." diye konuştu.

"Bu tasarı, ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır"

Demokrat Debbie Dingell de Tlaib'in, Temsilciler Meclisinde, Filistin'i temsil eden tek ses olduğunu ve susturulmaması gerektiğini vurguladı.

Tlaib'in de diğer tüm ABD'liler ve Kongre üyeleri gibi ifade özgürlüğü bulunduğunun altını çizen Dingell, "Bu karar tasarısı, bu temel hakka yönelik bir saldırıdır." yorumunu yaptı.

ABD'li televizyon sunucusundan "çocuklar ölürken tek Filistinliyi kınıyorsunuz" eleştirisi

Öte yandan MSNBC sunucusu Mehdi Hasan da oylamaya X sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Hasan paylaşımında, "4 binden fazlası çocuk 10 binden fazla Filistinli öldürüldü ve ABD Temsilciler Meclisi, tek Filistinli-Amerikalı üyesini kınamakla meşgul. Bu kimin aklına gelir ki?" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Max Miller'ın Gazze'nin "otoparka döneceğini", başka bir Cumhuriyetçi üye olan Brian Mast'ın ise Filistinli sivilleri "Nazilere" benzettiğini anımsatan Hasan, "Ama onlar Tlaib'i kınıyor." eleştirisini yaptı.

Tlaib'e yönelik karar tasarısı

Tlaib, 3 Kasım'da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin İsrail'e destek verdiği açıklamalarına İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların görüntülerini de ekleyerek "Joe Biden Filistin halkına yönelik soykırımı destekledi. Amerikan halkı bunu unutmayacak. Biden ya şimdi ateşkesi destekle ya da 2024'te bize güvenme." ifadelerine yer vermişti.

Bunun üzerine, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Rich McCormick'in, Tlaib'in İsrail'e yönelik söylemlerinin kınanması için sunduğu karar tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Oylama ne anlama geliyor?

ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine yönelik sunulan "kınama" karar tasarılarının herhangi bir yaptırımı bulunmuyor ve sembolik bir özellik taşıyor.

Bu tasarının onaylanması ile Temsilciler Meclisi üyeleri, kınanan üyenin görüşlerini onaylamadıkları yönünde görüş bildirmiş oluyor.

Onayın ardından, ilgili Temsilciler Meclisi üyesi Genel Kurul kürsüsüne çağrılıyor ve Temsilciler Meclisi Başkanı üyenin yüzüne ilgili kararı okuyor.