ABD Temsilciler Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım öngören tasarıyı kabul etti

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Temsilciler Meclisi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören bir tasarıyı kabul etmesine ilişkin, "UCM çalışanları dahil tüm uluslararası memurlara yönelik tehdit ve tacizlere karşıyız." dedi.

BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin "UCM Başsavcısının İsrailli liderleri yakalama kararına karşı ABD Temsilciler Meclisi, UCM'ye yaptırım öngören bir tasarıyı kabul etti. Buna ilişkin bir tepkiniz var mı? Bu durum, UCM'ye baskı uygulanması ve tehdit edilmesi dışında farklı şekilde açıklanabilir mi? Nasıl yorumluyorsunuz?" sorularını yanıtladı.

Dujarric, "Yorum ve analizi sizin gibi gazeteciler ve uzmanlara bırakmak durumundayım." dedi.

Yasal süreci devam eden tasarılar hakkında yorum yapamayacağını söyleyen Dujarric, "Ancak, geçmişte de çok açık bir şekilde dile getirdiğimiz üzere UCM çalışanları dahil tüm uluslararası memurlara yönelik tehdit ve tacizlere karşıyız." diye konuştu.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde 4 Haziran'da yapılan oylamada 155 hayır oyuna karşılık 247 evet oyuyla kabul edilen tasarı, UCM'ye yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Demokratların çoğunluğu elinde tuttuğu Senato'ya gönderilecek olan tasarının yasalaşması için hem Senato'da kabul edilmesi hem de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.