ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketini onayladı - Haberler

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ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 33 milyar dolarlık yardım paketinin miktarını 40 milyar dolara çıkararak onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 33 milyar dolarlık yardım paketinin miktarını 40 milyar dolara çıkararak onayladı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Joe Biden'ın 29 Nisan'da Kongre'ye sunduğu 33 milyar dolarlık yardım paketi talebini oyladı.

Fon miktarı 40 milyar dolara yükseltilirken yardım paketi talebi, 57 vekilin "hayır" oyuna karşı 368 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Söz konusu fonun büyük çoğunluğu Ukrayna'ya savunma yardımına ayrılacak.

Paketin resmileşmesi için Senato'nun onayını alması, daha sonra da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulması gerekiyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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