ABD Temsilciler Meclisi petrol rezervinin kullanılma yetkisini sınırlayan yasa tasarısını kabul etti

NEW ABD Temsilciler Meclisinde, enerji bakanının stratejik petrol rezervinden petrol satışı yapılmasına ilişkin yetkisini kısıtlayan yasa tasarısı kabul edildi.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisinde bugün yapılan oylamada, milletvekilleri enerji bakanının, petrol ve doğal gaz üretiminin artırılmasına yönelik yeni bir plan geliştirilene kadar stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı yapılmasını kısıtlayan yasa tasarısını kabul etti.

Yalnızca bir Demokratın onayladığı tasarı, 205 "hayır" oyuna karşın 221 "evet" ile kabul edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Senato'dan da geçmesi halinde söz konusu yasa tasarısını veto edeceğini açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında Mart 2022'de Biden, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.