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ABD Temsilciler Meclisi'nden Deepfake Görüntülerine Karşı Yasa Tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi'nden Deepfake Görüntülerine Karşı Yasa Tasarısı
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ABD Temsilciler Meclisi, rıza olmadan sahte cinsel içerikli deepfake görüntülerinin paylaşımını federal suç sayan yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, 409 'evet' oyuyla geçti ve sosyal medya platformlarına bu tür içerikleri 48 saat içinde kaldırma zorunluluğu getiriyor.

ABD Temsilciler Meclisi, kişinin rızası olmadan sahte cinsel içerikli "deepfake" görüntülerin çevrim içi platformlarda paylaşılmasını federal suç sayan yasa tasarısını kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'ın da desteklediği tasarı, 409 "evet" oyuna karşı 2 "hayır" oyuyla meclisten geçti.

Tasarı kapsamında, kişinin rızası olmadan yapay zekayla oluşturulan cinsel içerikli sahte deepfake görüntülerinin çevrim içi ortamlarda paylaşılmasının federal suç olarak kabul edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, mağdurların talep etmesi durumunda, sosyal medya platformları ve internet sitelerinin bu tür görüntüleri 48 saat içinde kaldırması zorunlu hale getiriliyor.

Senatonun da şubatta kabul ettiği tasarının yasalaşması için Trump'ın imzası gerekiyor.

Trump, martta söz konusu tasarıya onay vereceğinin sinyalini vermişti.

Melania Trump, dijital dünyada yaygın olarak görülen ihlal edici davranışların çocukları, aileleri ve toplumu etkilediğini belirterek yasa tasarısına destek istemişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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