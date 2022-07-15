ABD Temsilciler Meclisi kürtaj hakkını koruma altına alan yasa tasarılarını onayladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi kürtaj hakkını koruma altına alan yasa tasarılarını onayladı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi kürtaj hakkını koruma altına alan yasa tasarılarını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Yüksek Mahkemenin aldığı tartışmalı kürtaj kararının ardından kadınların kürtaj hakkını koruma altına alan 2 yasa tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Yüksek Mahkemenin aldığı tartışmalı kürtaj kararının ardından kadınların kürtaj hakkını koruma altına alan 2 yasa tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Yüksek Mahkemenin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararının ardından hazırlanan iki yasa tasarısını oyladı.

"Kadınların Sağlığını Koruma Kanunu" başlıklı ilk tasarı, 210 vekilin "hayır" oyuna karşı 219 vekilin "evet" oyu ile onaylandı. Temsilciler Meclisi, daha önce eylül ayında aynı tasarıyı onaylamış ancak Senatodaki Cumhuriyetçiler tasarının yasalaşmasını engellemişti.

Söz konusu tasarı, kürtaj hakkını federal bir yasa haline getirerek, kadınların kürtaj hakkını koruma altına almayı hedefliyor.

"Kürtaja Erişimi Sağlama Kanunu" isimli diğer tasarı ise 205 vekilin "hayır" oyuna karşı 223 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Bu tasarı ise kendi eyaletlerinde yasak olması durumunda kadınların kürtajın serbest olduğu diğer eyaletlere giderek, kürtaj olmalarının kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Öte yandan, her iki tasarının da Kongrenin diğer kanadı Senato'dan geçmesi için yeterli çoğunluğa ulaşamayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title