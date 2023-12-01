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ABD Temsilciler Meclisi, İran'a ait 6 milyar dolara erişimi engelleyecek tasarıyı kabul etti

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ABD Temsilciler Meclisi, "Hamas'ın İsrail'e saldırılarında rol oynadığı" gerekçesiyle, daha önce serbest bıraktığı İran'a ait 6 milyar dolara erişimi engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, "Hamas'ın İsrail'e saldırılarında rol oynadığı" gerekçesiyle, daha önce serbest bıraktığı İran'a ait 6 milyar dolara erişimi engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

"İran Terörizmine Fon Yok Yasası" adlı tasarı 119 aleyhteki oya karşılık 307 lehteki oyla Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Cumhuriyetçilerin desteklediği "Hamas'ın İsrail'e saldırılarında rol oynadığı" gerekçesiyle İran'a para transferini önlemeyi amaçlayan bu tasarının Senato'da görüşülmesi bekleniyor.

Ayrıca, tasarı, söz konusu para transferinin gerçekleştirilmesinde rol alacak herhangi bir hükümet ya da bireye de yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Cumhuriyetçi Başkanı Michael McCaul ise "Bölgede böylesi bir istikrarsızlık varken, yapmamız gereken son şey İran destekli terörizme daha fazla aktarılmak üzere 6 milyar dolara erişim sağlamaktır." ifadesiyle söz konusu tasarıyı savundu.

Öte yandan tasarıya karşı çıkan Demokratlar ise İran'la tutuklu takası sayesinde 5 ABD'linin serbest bırakıldığına işaret ederek İran'a para transfer etme kararının yerinde olduğunu savundu.

İran ile ABD arasında tutuklu takası

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle bazı ülkelerde dondurulan mal varlıklarına erişemiyor.

İran ile ABD arasında ağustosta varılan mahkum ve tutuklu takası anlaşması kapsamında İran'ın Güney Kore'de tutulan yaklaşık 6 milyar dolarlık dövizi serbest bırakılmıştı.

Son olarak 7 Ekim'de Lüksemburg Yüksek Mahkemesi, ABD'nin el koyma talebinde bulunduğu İran'ın döviz varlıklarına erişiminin önündeki hukuki engelleri kaldırma kararı almıştı. ???

Kararla 1,7 milyar dolar değerindeki döviz varlıklarının İran Merkez Bankasının erişimine açıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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