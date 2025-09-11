ABD Temsilciler Meclisi, Irak için askeri yetkiyi kaldırdı

ABD Temsilciler Meclisi, Irak'ta askeri güç kullanımı için yetki veren Askeri Güç Kullanma Yetki (AUMF) yasalarının yürürlükten kaldırılmasına yönelik değişikliği içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) yeni versiyonunu kabul etti.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD ordusu için finansman yetkisi veren ve ordunun politikalarını belirleyen yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde 196'ya karşı 231 oyla kabul edildi.

4 Cumhuriyetçi üye tasarının aleyhinde, 17 Demokrat üye ise lehinde oy kullandı.

Tasarıya bir dizi oylamada eklenen değişikliklerin parçası olan AUMF değişikliği, 2002 Irak Savaşı ve 1991 Körfez Savaşı yetkilerini yürürlükten kaldırarak ABD başkanlarının askeri eylemler konusunda Kongreyi atlatmasını zorlaştırmayı amaçlıyor.

Temsilciler Meclisi üyeleri, resmi savaş ilanı yapmadan başkomutana askeri güç kullanma yetkisi veren AUMF yasalarının kaldırılması için 167'ye karşı 261 oy kullandı. Demokratların tamamı değişiklik lehinde oy kullanırken 49 Cumhuriyetçi de destek verdi.

2002 AUMF yasasının yürürlükten kaldırılmasına yönelik tasarı, 2021'de Temsilciler Meclisinden, hem 2002 hem de 1991 yetkilendirmelerinin yürürlükten kaldırılmasına yönelik tasarı da 2023'te Senatodan geçmişti.

ABD başkanları, sıklıkla "AUMF yasalarını" askeri eylemleri yasal olarak haklı göstermek amacıyla kullanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldüğü saldırıyı yetkilendirmek için 2002 AUMF yasasını kullanmıştı.