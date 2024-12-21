Üye Girişi
Haberler
Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
Almanya'da noel pazarını kana bulayan saldırı anı
Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Yılmaz 'Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız' diyerek tarih verdi
"Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız"
Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
Cep telefonu ve araç satışlarında taksit süreleri değişti

ABD Temsilciler Meclisi Hükümetin Kapanmasını Önleyecek Bütçe Tasarısını Kabul Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını 34'e karşı 366 oyla onayladı. Bu tasarı, hükümetin Mart ayına dek finansman sağlamasını güvence altına alıyor.

- ABD Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını kabul etti

WASHINGTON - ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD Senatosu'na geçici bütçe tasarısını hızlı bir şekilde onaylama çağrısında bulundu.

ABD'de hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 34'e karşı 366 oyla kabul edildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Mart ayına dek hükümete finansman sağlayacak olan tasarının kabul edilmesini "çok önemli bir gelişme" olarak niteleyerek, geçici bütçenin hükümetin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olduğunu vurguladı. Tasarının kabulü için oy kullanan Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür eden Johnson, "Herkesin doğru olanı yapmak adına bir arada hareket etmesinden dolayı minnettarız" ifadelerini kullandı. Johnson, ABD Senatosu'na geçici bütçe tasarısını hızlı bir şekilde onaylama çağrısında bulundu.

Kritik önem taşıyor

ABD'de 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıla ait bütçenin Kongre tarafından zamanında onaylanmadığı dönemlerde, hükümetin geçici bütçeleri kullanması gerekiyor. Geçici bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini askıya almak zorunda kalıyor. Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu personeli zorunlu izne çıkarılırken, ordu, istihbarat ve kamu hastaneleri gibi kritik kurumlarda çalışanlar ise maaşlarını yeni bütçe kabul edilene dek alamıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Hükümetin Kapanmasını Önleyecek Bütçe Tasarısını Kabul Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

Bütün ülke onu konuşuyor
img

Özgür Özel'den kurmaylarına Özlem Gürses talimatı!
img

Hamas'tan canlı bomba saldırısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun'dan kronometreli maç takibi
Maçın son anlarında telefonuna sarıldı
Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
Hamas'tan canlı bomba saldırısı
Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları 'Arda Turan' sesleriyle inledi
Stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.