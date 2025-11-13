Haberler

ABD Temsilciler Meclisi, Hükümet Kapanmasını Önleyen Harcama Paketini Kabul Etti

Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi, Senato tarafından onaylanan harcama paketini kabul ederek, hükümetin kapanmasına yol açan Kongre çıkmazını sona erdirdi. Paket, federal kurumların fonlarını güvence altına alacak ve mağdur olan çalışanlara geriye dönük maaş ödemesi yapılmasını öngörüyor.

WASHINGTON, 13 Kasım (Xinhua) -- ABD Temsilciler Meclisi'nin çarşamba gecesi Senato tarafından onaylanan harcama paketini kabul etmesiyle ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasına yol açan Kongre'deki çıkmaz sona erdi.

Senato'nun harcama paketini 60'a karşı 40 oyla kabulünden 2 gün sonra Temsilciler Meclisi anlaşmayı 222'ye karşı 209 oyla kabul etti. Başkan Donald Trump'a gönderilen yasa tasarısının kısa sürede imzalaması bekleniyor.

30 Ocak'a kadar çoğu federal kuruma mevcut düzeyde fon verecek olan paket, Tarım Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve askeri inşaat projeleri ile Kongre'nin faaliyetleri ve uzun süren hükümetin kapanması nedeniyle fonu tehlikeye giren Ek Beslenme Yardım Programı'na tam mali yıl fonu sağlayacak.

Bu önlemle 1 Ekim'de hükümetin kapanmasından bu yana federal kurumlar tarafından uygulanan işten çıkarmaları iptal edilmiş ve 30 Ocak'a kadar devam eden kararın süresi dolmadan önce herhangi bir ek işten çıkarma yapılmasını yasaklanmış oluyor.

Paket, hükümetin kapanması sırasında maaş almayan tüm federal çalışanlara geriye dönük maaş ödemesi yapılmasını öngörüyor. Hükümetin kapanmasından sonra geriye dönük maaş ödemesi yapılması standart bir uygulama olsa da Trump, izinli federal çalışanların bu ödemeleri alamayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
