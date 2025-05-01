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ABD Temsilciler Meclisi, California'nın Benzinli Araç Satışını Yasaklama Muafiyetini İptal Etti

ABD Temsilciler Meclisi, California'nın Benzinli Araç Satışını Yasaklama Muafiyetini İptal Etti
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ABD Temsilciler Meclisi, California'nın 2035 yılı itibarıyla benzinli araç satışını yasaklama muafiyetini kaldıran yasa tasarısını 246-164 oylama ile kabul etti. Tasarı, elektrikli araç satışını artırmayı hedefliyor.

ABD Temsilciler Meclisi, California eyaletinin 2035 yılı itibarıyla benzinli araç satışını yasaklamasına yönelik tanınan muafiyetin iptalini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Söz konusu yasa tasarısı, 164 aleyhteki oya karşı, lehteki 246 oy ile Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Tasarı, California'nın 2035 itibarıyla satılan araçların en az yüzde 80'inin elektrikli olmasını zorunlu kılan ve eski Başkan Joe Biden yönetimi tarafından onaylanan planını geçersiz kılmayı hedefliyor.

Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Temsilci John Joyce, konuya dair sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Otomobil pazarında tüketici tercihlerini koruma amacı taşıyan tasarımızın Meclis'ten iki partili destekle geçmesinden gurur duyuyorum. Kongre, California'nın ulusal politikayı belirlemesine izin veremez." ifadelerini kullandı.

Joyce, Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'ya çağrıda bulunarak, yasanın geçirilmesinde destek istedi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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