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ABD Temsilciler Meclisi, Biden'a yönelik azil soruşturmasını onayladı

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ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi, Başkan Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasına ilişkin tasarıyı onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna gönderdi. Tasarı, Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde bulundurduğu Genel Kurulda görüşülecek.

ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi, Başkan Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasına ilişkin tasarıyı onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna gönderdi.

Komite, Biden'ın azil sürecinin başlatılması ve başkana yönelik azil maddelerinin belirlenmesi için hazırlanan tasarıyı, 4 Demokrat üyenin "hayır" oyuna karşılık 9 Cumhuriyetçi üyenin "evet" oyuyla kabul etti.

Tasarı böylece, Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna sunulmuş oldu.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise, söz konusu tasarının bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesinin beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, bu tasarının Biden'ın azli için değil, ABD Başkanı'na azil sürecinin başlatılmasına yetki verilmesi için sunulduğuna işaret ederek "Biz siyasi bir karar vermiyoruz. Bu, hukuki bir karar." dedi.

Biden ailesine yönelik soruşturma

Dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 12 Eylül'de Biden'ın ABD Başkan Yardımcılığı döneminde görevini suistimal ettiğini ve bu vesileyle oğlu Hunter Biden'ın babasının görevini iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia etmişti.

Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'ın aile üyelerinin yurt içi ve dışı iş anlaşmalarından haberdar olduğuna ve bu anlaşmalarda rol oynadığına dair kanıtlar bulduklarını öne sürerek Biden'ın görevden azledilmesi için soruşturma başlatmıştı.

Gözetim Komitesinin ilk azil oturumunda tanıklar ve bazı Cumhuriyetçiler, Başkan'ın herhangi bir suç işleyip işlemediğini belirlemek için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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