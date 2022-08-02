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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Malezya'da

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Malezya'da

KUALA ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretler kapsamında Malezya'ya geldi.

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KUALA ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretler kapsamında Malezya'ya geldi.

Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, dört Asya ülkesine yapacağı resmi ziyaretler kapsamında sıkı güvenlik önlemleri altında Subang bölgesindeki Kraliyet Malezya Hava Kuvvetleri (RMAF) Üssü'ne indi.

Pelosi ve heyeti, Malezya Temsilciler Meclisi (Dewan Rakyat) Başkan Yardımcısı Rashid Hasnon ve ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Brian D. McFeeters tarafından karşılandı.

Hint-Pasifik ziyaretinin ikinci durağı Malezya'da temaslarda bulunacak Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Pelosi'nin, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ve Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Dört Asya ülkesine yapılacak resmi ziyaretler

Daha önce yapılan açıklamada, Pelosi'nin beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetiyle Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Açıklamada, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yapılacağı öne sürülen ziyarete ilişkin bilgi verilmemişti.

Ziyarette Pelosi'ye, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Gazi İşleri Komitesi Başkanı Mark Takano, Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene, İstihbarat Daimi Özel Komitesi Üyesi Raja Krishnamoorthi ve Silahlı Kuvvetler Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Andy Kim'in eşlik ettiği bildirildi.

AA / İdris Sülün - Güncel

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