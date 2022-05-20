ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın dini ritüellere katılımı yasaklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın dini ritüellere katılımı yasaklandı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın dini ritüellere katılımı yasaklandı

ABD'de San Francisco Başpiskoposu, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürtaj yanlısı duruşu nedeniyle dini törenlere katılmasını yasakladı.

ABD'de San Francisco Başpiskoposu, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürtaj yanlısı duruşu nedeniyle dini törenlere katılmasını yasakladı.

ABD'de kürtaj tartışmaları devam ederken, kürtaj karşıtı Demokrat Katolikler kanadında yeni bir gelişme yaşandı.

San Franscisco Başpiskoposluğu, nisan ayında Pelosi'ye yaptığı bildirimde ya kürtaj karşıtı söylemlerine son vermesi ya da buna bahane olarak Katolikliği göstermemesi konusunda uyarıldığı anımsatıldı.

Bildirimde, Pelosi'nin artık dini ritüellere katılmasının yasaklandığı kaydedildi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Temsilciler Meclisi, San Francisco, Nancy Pelosi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title