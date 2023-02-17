ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy Meksika sınırında

NEW ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD-Meksika sınırını ziyaret ederek Joe Biden yönetiminin sınır ve göç politikalarını eleştirdi.

NEW ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD-Meksika sınırını ziyaret ederek Joe Biden yönetiminin sınır ve göç politikalarını eleştirdi.

Beraberindeki bir grup Cumhuriyetçi Partiye mensup heyet ile ABD-Meksika sınırındaki Arizona eyaletinin Tucson bölgesini ziyaret eden McCarthy, yaptığı konuşmada, sınır kontrolünün yetersiz olduğunu belirterek, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlayan Cumhuriyetçiler olarak bu sorunu çözeceklerini kaydetti.

McCarthy, sınırdan yasa dışı geçen kartellerin beraberlerinde uyuşturucu madde de getirdiklerini savunarak, bunun yüzlerce Amerikalının ölümüne neden olduğunu söyledi.

"Demokratlar, artık meseleyi görmezden gelemeyecek ve hiçbir şey olmamış gibi davranamayacak." diyen McCarthy, İçişleri Bakanlığının sınırdaki sorunlarla ilgili halka yalan söylemeyi bırakması gerektiğini vurguladı.

McCarthy, sınırda insan kaçakçılığı sorununun da olduğunu belirterek, yönetimin politikaları nedeniyle bu gibi problemlerin yaşandığı görüşünü savundu.

Sınırdan geçip ABD'ye gelenlerin yüzde 70'ten fazlasının bekar ve genç erkekler olduğunu ifade eden McCarthy, sınır koruma görevlilerinin bu kişilerin hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.