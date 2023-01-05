ABD Temsilciler Meclisi Başkanı 6'ncı turda da seçilemeyince yeni oylama ertesi güne ertelendi

NEW ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan 6'ncı tur oylamada da başkan seçilemeyince yeni oylama ertesi güne ertelendi.

NEW ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan 6'ncı tur oylamada da başkan seçilemeyince yeni oylama ertesi güne ertelendi.

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta yeni yasama dönemine başlaması beklenen, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde başkan iki gün boyunca yapılan 6 tur oylamada seçilemedi.

Bugün başkan seçimleri için 3 tur oylama yapan Temsilciler Meclisi, bir sonuç elde edemeyince oturuma ara verdi.

Vaşington saatiyle akşam 8'de yeniden toplanan Temsilciler Meclisi, bu kez 214'e karşın 216 oy ile 7'nci tur oylamanın yarına ertelenmesi kararı aldı.

Son 3 oylamada sonuçlar değişmedi

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan 6'ıncı tur oylamada Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmek için yeterli desteğe ulaşamamıştı.

McCarthy 201 oyda kalırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 20 Cumhuriyetçi vekil, oylarını vekil Byron Donalds'tan yana kullanmıştı.

212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etmişti.

Bir milletvekili ise adaylardan hiçbirine oy vermemişti.

Cumhuriyetçiler arasındaki bölünmüşlük sürüyor

ABD Temsilciler Meclisinde son 100 yıldır ilk kez yapılan 6 oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için Meclis Başkanı seçilemiyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçisi olan bir grup Cumhuriyetçi üye, Trump'ın "McCarthy'e oy verin" çağrılarına rağmen aksi yönde oy kullanmaya devam ediyor.

Başkan seçilene kadar oylamalar devam edecek

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor.

Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden işlemeye başlayamıyor. Milletvekillerinin yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğu elde edene kadar oylamaya devam etmesi bekleniyor.

Cumhuriyetçilerin lideri McCarthy kimdir?

1965 doğumlu Kevin McCarthy, ilk kez 2006'da Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi seçilmişti. Aslen iş insanı olan Kaliforniyalı siyasetçi, 2018'den bu yana Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapıyordu.

Trump'ın sıkı destekçilerinden McCarthy, 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına itirazında Trump'ın yanında yer almıştı. Daha sonra seçimlerin meşru olduğunu kabul eden Cumhuriyetçi siyasetçi, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına gerçekleştirilen saldırıyı da kınamıştı.

Byron Donalds kimdir?

1978 doğumlu Floridalı siyasetçi Donalds, Meclisteki Cumhuriyetçi iki siyahi üyeden biri. Eski bir iş insanı olan Donalds, Cumhuriyetçi partide son dönemde yıldızı parlayan isimler arasında yer alıyor.

Donalds, kürtaj karşıtı ve aynı zamanda sıkı bir bireysel silahlanma savunucusu olarak öne çıkıyor.

Demokratların lideri Jeffries kimdir?

Nancy Pelosi'nin 20 yıldır sürdürdüğü liderlik görevine tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından, tek aday New York Temsilcisi Hakeem Jeffries Demokratların yeni lideri olmuştu.

Jeffries, ABD Kongresinin tarihinde Senato veya Temsilciler Meclisindeki herhangi bir partinin lideri konumuna seçilen ilk siyahi olarak kayıtlara geçmişti. New York'un Brooklyn bölgesinde 4 Ağustos 1970'te doğan ve avukatlık yapan Jeffries, 2013'ten bu yana Temsilciler Meclisi üyesi.

Uzun süredir "Pelosi'nin veliahtı" olarak anılan Jeffries, Temsilciler Meclisinde Adalet ve Bütçe Komitelerinde yer almıştı.