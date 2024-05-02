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ABD Temsilciler Meclisi Antisemitizmle Mücadele Tasarısını Kabul Etti

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ABD Temsilciler Meclisi, antisemitizmle mücadele tasarısını kabul ederek Filistin gösterilerini bastırmayı mümkün kıldı. Tasarıya karşı çıkanlar ise ifade özgürlüğünün kısıtlandığını savunuyor.

ABD Temsilciler Meclisinin kabul ettiği antisemitizmle mücadele tasarısı, kampüslerdeki Filistin gösterilerini "antisemitik" olduğu gerekçesiyle bastırmayı mümkün kılarken, tasarıya karşı çıkanlar ifade özgürlüğünün kısıtlandığını savunuyor.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 91 hayır oyuna karşı 320 evet oyuyla kabul edilen "Antisemitizm Farkındalık Yasası" başlıklı tasarı, ülke genelinde antisemitizm olarak nitelendirilen başlıklara vurgu yapıyor.

Tasarının geçmesinde yoğun emeği olan Meclis Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, yaptığı açıklamada, kampüslerde devam eden Filistin'e destek gösterilerinin "antisemitizm" dalgasına hizmet ettiğini ve Yahudi karşıtlığını artırdığını savundu.

Söz konusu tasarı, Eğitim Bakanlığının, Uluslararası Holokost Anma Birliğinin kabul ettiği antisemitizm tanımını baz almasını ve üniversitelerde de buna göre olayları tanımlamasını şart koşuyor.

Tasarıyı eleştiren Matt Gaetz ve diğer bazı vekiller, söz konusu antisemitizm tanımının fazla geniş olduğunu ve kolaylıkla ifade özgürlüğü alanını daraltacağını savunuyor.

Senato'ya gönderilen ve oradan da geçmesi halinde ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek olan tasarının, ülkedeki ifade ve gösteri hakkı özgürlüğüyle ilgili tartışmaları daha da artıracağı belirtiliyor.

Meclis Başkanı Johnson, geçen hafta Columbia Üniversitesini ziyaret ederek kampüslerdeki olayların "antisemitik olduğunu" ve üniversite yönetimlerinin "çadır kamplarını kaldırmak üzere gereğini yapması gerektiğini" savunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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