ABD, Tayland-Kamboçya Sınırında Çıkan Çatışmalardan Endişeli

ABD, Tayland ve Kamboçya arasındaki tartışmalı sınırda çıkan çatışmalardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Tayland ve Kamboçya arasındaki tartışmalı sınırda çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, özellikle sivillerin zarar gördüğüne yönelik çıkan haberlere işaret edilerek iki ülke arasındaki çatışmalardan derin endişe duyulduğu belirtildi.

Sivillerin korunması ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Kamboçya'da 1 kişi hayatını kaybetti

Kamboçya'nın Oddar Meanchey bölgesi yetkililerinden Met Measpheakdey, çatışmaların hala sürdüğünü ve ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bölgeden başka bir yetkili de Kamboçya'da çok sayıda kişinin tahliye edildiğini belirtmişti.

Tayland-Kamboçya sınır hattındaki Khmer Tapınağı yakınlarında dün çıkan çatışmada Tayland tarafında 14 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Tayland, Kamboçya'yı ilk ateşi açmakla suçlarken Kamboçya ise ilk ateşi Tayland'ın açtığını belirtmişti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.