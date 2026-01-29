Haberler

Anket: ABD'lilerin yüzde 66'sı ülkelerinin tarihteki başarısızlıklarını konuşmayı çok önemli görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 66'sı ülkenin tarihi başarısızlıkları ve kusurlarının konuşulmasının önemli olduğunu düşünüyor. Ankette, Cumhuriyetçi seçmenlerin tarihsel başarısızlıklar hakkında tartışma konusunda Demokratlara göre daha az istekli olduğu belirtildi.

ABD'de yapılan ankette, katılımcıların yüzde 66'sının, ülke tarihindeki başarısızlıklar ve kusurlar hakkında konuşmayı çok önemli bulduğu ortaya çıktı.

ABD merkezli Pew Research şirketi, Kasım 2025'te 10 bin 357 yetişkin ABD'liye ülkelerinin tarihi başarılarına ilişkin görüşlerini sorduğu ankete ilişkin raporunu yayımladı.

Buna göre, katılımcılar arasında ABD'nin tarihteki başarıları ve güçlü noktaları hakkında konuşmayı "oldukça" ve "çok" önemli bulanların oranının yüzde 66 olduğu tespit edildi.

Katılımcıların yine yüzde 66'sı, ABD'nin tarihteki başarısızlık ve kusurların konuşulmasının da "oldukça" ve "çok" önemli olduğunu düşündüğünü bildirdi.

Ankette, Cumhuriyetçi seçmenlerin, tarihsel başarısızlıklar ve kusurlar hakkında tartışmanın önemli olduğunu söylemeye Demokratlara kıyasla daha az meyilli olduğu görüldü.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor