ABD, Suriye'ye Yönelik Yaptırımları Kaldırdı

ABD, Suriye'ye Yönelik Yaptırımları Kaldırdı
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ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını ve yeni yatırımların teşvik edileceğini duyurdu. Bakanlık, Suriye'nin istikrarı için atılan adımları önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

(ANKARA)- ABD Hazine Bakanlığı Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Bakanlık Tarafından yapılan açıklamada,"Başkan Trump'ın söz verdiği üzere, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Suriye'ye yeni yatırımları teşvik etmek üzere yetkilendirmeleri hayata geçiriyor. Suriye de barış içinde istikrarlı bir ülke olma yolunda çalışmaya devam etmelidir ve bugün atılan adımların ülkeyi parlak, müreffeh ve istikrarlı bir geleceğe taşıyacağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından, ABD Hazine Bakanlığı Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların derhal hafifletilmesini sağlamak üzere Suriye Genel Lisansı (GL) 25'i yayınladı. GL 25, Suriye Yaptırımlar Yönetmeliği tarafından yasaklanan işlemlere izin vererek Suriye üzerindeki yaptırımları etkin bir şekilde kaldırıyor. Bakanlığın resmi sayfasından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Trump'ın söz verdiği üzere, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Suriye'ye yeni yatırımları teşvik etmek üzere yetkilendirmeleri hayata geçiriyor.  Suriye de barış içinde istikrarlı bir ülke olma yolunda çalışmaya devam etmelidir ve bugün atılan adımların ülkeyi parlak, müreffeh ve istikrarlı bir geleceğe taşıyacağını umuyoruz.

Esad rejiminin kendi halkına karşı uyguladığı vahşet ve bölgedeki terörizme verdiği destek sona erdi ve Suriye halkı için yeni bir sayfa açıldı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barışık bir Suriye'yi desteklemeye kararlıdır.  ABD yaptırımlarının hafifletilmesi, ülkenin terör örgütlerine güvenli bir sığınak sunmayacağı ve dini ve etnik azınlıklarının güvenliğini sağlayacağı anlayışıyla yeni Suriye hükümetine sağlanmıştır.  ABD, Suriye'nin ilerlemesini ve sahadaki gelişmeleri izlemeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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