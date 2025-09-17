Haberler

ABD Suriye Temsilcisi Barrack'tan Dürzi Toplumuna Destek Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Dürzi lider Velid Canbolat ile yaptığı görüşmede, Dürzi toplumunun tek bir Suriye'nin parçası olarak hoşgörü ve iş birliği içinde gelişmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack, eski İlerlemeci Sosyalist Parti Başkanı ve Dürzi lider Velid Canbolat ile bir araya geldi. Barrack, "Dürzi toplumu, tek bir Suriye'nin parçası olarak ve bölgedeki Dürzi kuzenleriyle hoşgörü ve iş birliği içinde gelişebilir. Dürziler de kendi ulus devletleri içinde yaşasalar da tek bir Tanrı'yı paylaşırlar" dedi.

Thomas Barrack, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı ve Dürzi lider Canbolat'la bir araya geldiklerini belirtti. Barrack, şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli insan yapımı sınırlar ve hudutlar içinde yaşayan, ancak yine de sınır tanımayan bir Tanrı'ya bağlı değerli Dürzi liderlerinin kolektif görüşlerini kullanmadaki bilgeliği ve eşsiz duruşu için Velid Canbolat'a içten teşekkürler.

Dürzi toplumu, tek bir Suriye'nin parçası olarak ve bölgedeki Dürzi akrabalarıyla hoşgörü ve işbirliği içinde gelişebilir. Dürziler de kendi ulus devletleri içinde yaşasalar da tek bir Tanrı'yı paylaşırlar. Bu, ilgili tüm tarafların ortak hedefidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Babasının bıçakladığı 16 yaşındaki Remzi Anıl kurtarılamadı

16 yaşındaki Remzi Anıl'dan acı haber! Babası katili oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı

Trabzonspor maçında yaptıklarının karşılığını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.