ABD Suriye Temsilcisi Barrack'tan Dürzi Toplumuna Destek Mesajı

(ANKARA) - ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack, eski İlerlemeci Sosyalist Parti Başkanı ve Dürzi lider Velid Canbolat ile bir araya geldi. Barrack, "Dürzi toplumu, tek bir Suriye'nin parçası olarak ve bölgedeki Dürzi kuzenleriyle hoşgörü ve iş birliği içinde gelişebilir. Dürziler de kendi ulus devletleri içinde yaşasalar da tek bir Tanrı'yı paylaşırlar" dedi.

Thomas Barrack, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı ve Dürzi lider Canbolat'la bir araya geldiklerini belirtti. Barrack, şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli insan yapımı sınırlar ve hudutlar içinde yaşayan, ancak yine de sınır tanımayan bir Tanrı'ya bağlı değerli Dürzi liderlerinin kolektif görüşlerini kullanmadaki bilgeliği ve eşsiz duruşu için Velid Canbolat'a içten teşekkürler.

Dürzi toplumu, tek bir Suriye'nin parçası olarak ve bölgedeki Dürzi akrabalarıyla hoşgörü ve işbirliği içinde gelişebilir. Dürziler de kendi ulus devletleri içinde yaşasalar da tek bir Tanrı'yı paylaşırlar. Bu, ilgili tüm tarafların ortak hedefidir."