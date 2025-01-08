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ABD, Suriye'nin Aynularab Bölgesine T Duvarları Gönderdi

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Anadolu Ajansı, Suriye-Türkiye sınırında PKK/YPG işgali altındaki Aynularab ilçesine, Tenef'teki ABD üssünden gönderilen T duvarlarının yerleştirildiğini bildirdi. Ayrıca, bölgedeki bazı araç ve kişilerin görüntüleri de kaydedildi.

Anadolu Ajansı (AA), Suriye- Türkiye sınırında terör örgütü PKK/ Ypg işgali altındaki Aynularab (Kobani) ilçesine Tenef'teki ABD üssünden gönderildiği öğrenilen T duvarlarının yerleştirildiği binayı havadan ve yerden görüntüledi.

AA, 2 Ocak'ta Aynularab'a ABD bayrakları iliştirilen tırlarla sevk edilen T tipi duvarların izini sürdü.

Güvenilir yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu duvarlar Aynularab'a, ülkenin güneyindeki Ürdün sınırında yer alan Tenef bölgesindeki ABD üslerinden sevk edildi.

İlçeye getirilen duvarlar, merkezde Menz olarak adlandırılan cadde üzerindeki, daha önce Kenin Oteli olarak bilinen bir binayı çevrelemek için kullanıldı.

AA Teknoloji'nin ürettiği haberci dronu Tepe'nin havadan görüntülediği binanın ön kısmında, terör örgütü PKK/YPG unsurlarının kullandığı pikaplara benzeyenler dahil 5 araç ve bazı kişilerin bulunduğu fark edildi.

AA'nın ön cepheden yerden de görüntülediği bina, caddeye sıfır noktada yer alırken, Türkiye sınırına yalnızca bir kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Kobani'de (Aynularab) askeri üs inşa etme planı yok." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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