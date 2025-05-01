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ABD, Suriye Geçici Hükmeti Temsilcileriyle Görüştü

ABD, Suriye Geçici Hükmeti Temsilcileriyle Görüştü
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ABD Dışişleri Bakanlığı, New York'ta Suriye geçici hükümeti temsilcileriyle yapılan görüşmeleri doğruladı. Görüşmede, Suriye için istikrar ve barış sağlanması konuları ele alındı.

ABD, ülke yetkililerinin New York'ta Suriye geçici hükümeti temsilcileriyle görüştüğünü teyit etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AA'ya yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin 29 Nisan'da New York'ta Suriye geçici hükümeti yetkilileriyle bir araya geldiğini doğruladı.

Suriyeli yetkililerin, ülkenin vatandaşları için istikrarı pekiştirecek, komşularıyla barışı sağlayacak, ekonomiyi geliştirecek ve uluslararası toplumla iyi niyetli bir işbirliğiyle sonuçlanacak politikalar seçmeye teşvik edildiğini belirten sözcü, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ya da yaptırımların kaldırılmasının geçici hükümetin makamlarının eylemlerine bağlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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